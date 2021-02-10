Аноним купил сиденье с унитаза Гитлера почти за 19 тыс долл (фото)

Сиденье в мае 1945 года вынес из резиденции фюрера в Альпах американский солдат.

Сиденье с личного унитаза фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера из его убежища в горах продали на аукционе в США за 18 тысяч 750 долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что работники аукционного дома Alexander Auctions прогнозировали, что лот уйдет с молотка за 15 тысяч долларов при начальной ставке в 5 тысяч. Но в конце концов торги выиграл анонимный покупатель, предложивший за лот почти 19 тысяч.

Сиденье в мае 1945 года вынес из резиденции Гитлера Бергхоф в Альпах американский солдат Рагнвальд Борх, который вместе с французской армией одним из первых оказался в убежище фюрера. На продажу его выставил сын солдата.

[ + – ] Сидение для унитаза из резиденции Гитлера

Теперь, когда сын солдата продал трофей, украденный у фюрера, сотрудник Alexander Auctions аукционного дома назвал сиденье шириной 40 сантиметров "единственным в своем роде".

"Оно было настолько близко к "трону", насколько это возможно для диктатора. Трудно представить, какой заговор планировал тиран, созерцая мир с этой высоты", – сказал он.

Несмотря на то, что резиденция сильно пострадала во время бомбежек, военные сумели забрать оттуда многие предметы на память. Кроме сиденья, Борх украл из особняка несколько картин, написанных маслом.

Кстати, рекордная цена за подобный предмет была уплачена за крышку сидения унитаза 1975 года, которая принадлежала Биллу Вайману, басисту английской рок-группы Rolling Stones с 1962 по 1993 годы. Неизвестный поклонник выложил за нее 850 фунтов.