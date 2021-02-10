Анонім купив сидіння з унітазу Гітлера майже за 19 тис дол (фото)

Сидіння в травні 1945 року виніс з резиденції фюрера в Альпах американський солдат.

Сидіння з особистого унітазу фюрера Третього рейху Адольфа Гітлера з його притулку в горах продали на аукціоні в США за 18 тисяч 750 доларів.

Про це пише Daily Mail.

Зазначається, що працівники аукціонного дому Alexander Auctions прогнозували, що лот піде з молотка за 15 тисяч доларів за початкової ставки в 5 тисяч. Але врешті-решт торги виграв анонімний покупець, який запропонував за лот майже 19 тисяч.

Сидіння в травні 1945 року виніс з резиденції Гітлера Бергхоф в Альпах американський солдат Рагнвальд Борх, який разом з французькою армією одним з перших опинився в притулку фюрера. На продаж його виставив син солдата.

[ + – ] Сидіння для унітазу з резиденції Гітлера

Тепер, коли син солдата продав трофей, вкрадений у фюрера, співробітник Alexander Auctions аукціонного дому назвав сидіння шириною 40 сантиметрів "єдиним у своєму роді".

"Воно було настільки близько до "трону", наскільки це можливо для диктатора. Важко уявити, яку змову планував тиран, споглядаючи світ з цієї висоти", — сказав він.

Незважаючи на те, що резиденція сильно постраждала під час бомбардувань, військові зуміли забрати звідти багато предметів на пам'ять. Крім сидіння, Борх вкрав з особняка кілька картин, написаних олією.

До речі, рекордна ціна за подібний предмет була сплачена за кришку сидіння унітазу 1975 року народження, яка належала Біллу Вайману, басисту англійської рок-групи Rolling Stones з 1962 по 1993 роки. Невідомий шанувальник виклав за неї 850 фунтів.