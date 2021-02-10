Мировая экономика продолжит спад в первом квартале 2021 года, – прогноз ООН

По итогам первых трех месяцев текущего года спад составит 1,5% в сфере торговли товарами, и целых 7% процентов – в торговле услугами.

Восстановление мировой торговли снова замедлится в первом квартале 2021 года, сообщили эксперты ООН на конференции по торговле и развитию "United Nations Conference on Trade and Development" (UNCTAD) в среду, 10 февраля.

Согласно новому отчету UNCTAD, благодаря товарному обороту мировая торговля восстановилась в последнем квартале 2020 года, снизив динамику общего спада мировых экономик в годовом разрезе примерно до 9%.

В частности, после того, как COVID-ограничения привели к сокращению торговли на 15% в первой половине 2020 года, та начала постепенно восстанавливаться во второй половине прошлого года. При этом мировая торговля товарами выросла примерно на 8% в четвертом квартале по сравнению с третьим.

"Это произошло в основном за счет развивающихся стран, особенно стран Восточной Азии, где торговля товарами из этого региона выросла на 12% в четвертом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – сообщается в документе.

По данным экспертов ООН: "Восточноазиатские экономики возглавляют процесс восстановления (всемирной экономики, – ред.) благодаря значительному росту экспорта и увеличению своей доли на мировом рынке". Докладчики конференции UNCTAD добавили, что в четвертом квартале 2020-го "восстановился рост большинства производственных секторов, за исключением энергетики и транспорта".

"Тем не менее, торговля услугами застопорилась на уровне, наблюдавшемся в третьем квартале", – говорится в отчете, хоть экспорт услуг из Китая и, в меньшей степени – из Индии, показал себя "относительно лучше, чем другие страны". В частности, в странах Юго-Восточной Азии рост торговли услугами за последние три месяца 2020 года составил 12%.

При этом, в первом квартале 2021 года ООН прогнозирует сокращение торговли товарами на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом и падение торговли услугами на 7%. Одновременно эксперты сообщают, что их прогноз может быть еще "скорректирован" дальнейшей ситуацией с пандемией.

"Именно торговля услугами оказывает решающее негативное влияние на мировую экономику", – отмечают авторы доклада. Главной пострадавшей отраслью эксперты ООН называют туризм, поскольку с начала 2021 года эта сфера бизнеса столкнулась с новыми ограничениями во многих странах.

Авторы отчета сделали вывод, что COVID-19 повлиял на конкурентоспособность стран на мировых рынках: некоторые государства увеличили долю рынка в одних секторах и потеряли ее в других: "Падение глобального спроса, вызванное COVID-19, вынудило наименее конкурентоспособных поставщиков покинуть мировые рынки, в то же время позволяя наиболее конкурентоспособным поставщикам процветать в процессе восстановления".

Согласно отчету, такие страны, как Китай, Швейцария, Тайвань (провинция Китая), Турция, Уганда и Вьетнам, показали лучшие показатели экспорта в 2020 году. При этом Колумбия, Нигерия, Саудовская Аравия и Венесуэла продемонстрировали худшие результаты в прошлом году.

Напомним, 25 января, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением о том, что мир стоит на пороге тотального раскола "на две части" во главе с двумя главными мировыми экономиками – Китаем и США.