Світова економіка продовжить спад у першому кварталі 2021 року — прогноз ООН

За підсумками перших трьох місяців поточного року спад складе 1,5% у сфері торгівлі товарами, і цілих 7% відсотків — у торгівлі послугами.

Відновлення світової торгівлі знову сповільниться у першому кварталі 2021 року, як повідомили експерти ООН на конференції з торгівлі та розвитку "United Nations Conference on Trade and Development" (UNCTAD) в середу, 10 лютого.

Згідно з новим звітом UNCTAD, завдяки товарному обігу світова торгівля відновилася в останньому кварталі 2020 року, знизивши динаміку загального спаду світових економік у річному розрізі приблизно до 9%.

Зокрема, після того, як COVID-обмеження призвели до скорочення торгівлі на 15% у першій половині 2020 року, та почала поступово відновлюватися в другій половині минулого року. При цьому світова торгівля товарами зросла приблизно на 8% у четвертому кварталі порівняно з третім.

"Це сталося переважно за рахунок країн, що розвиваються, особливо країн Східної Азії, де торгівля товарами з цього регіону зросла на 12% у четвертому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року", — повідомляється в документі.

За даними експертів ООН: "Східноазійські економіки очолюють процес відновлення (світової економіки, — ред.) Завдяки значному зростанню експорту і збільшенню своєї частки на світовому ринку". Доповідачі конференції UNCTAD додали, що в четвертому кварталі 2020-го "відновився ріст більшості виробничих секторів, за винятком енергетики і транспорту".

"Тим не менш, торгівля послугами застопорилася на рівні, що спостерігався у третьому кварталі", — йдеться у звіті, хоч експорт послуг з Китаю і, меншою мірою — з Індії, показав себе "краще, ніж інші країни". Зокрема, в країнах Південно-Східної Азії зростання торгівлі послугами за останні три місяці 2020 року склало 12%.

При цьому, у першому кварталі 2021 року ООН прогнозує скорочення торгівлі товарами на 1,5% порівняно з попереднім кварталом і падіння торгівлі послугами на 7%. Одночасно експерти повідомляють, що їх прогноз може бути ще "скоригований" подальшою ситуацією з пандемією.

"Саме торгівля послугами має вирішальний негативний вплив на світову економіку", — зазначають автори доповіді. Головною постраждалою галуззю експерти ООН називають туризм, оскільки з початку 2021 року ця сфера бізнесу зіткнулася з новими обмеженнями у багатьох країнах.

Автори звіту дійшли висновку, що COVID-19 вплинув на конкурентоспроможність країн на світових ринках: деякі держави збільшили частку ринку в одних секторах і втратили її в інших: "Падіння глобального попиту, викликане COVID-19, змусило найменш конкурентоспроможних постачальників покинути світові ринки, і водночас дозволяючи найбільш конкурентоспроможним постачальникам процвітати у процесі відновлення".

Згідно зі звітом, такі країни, як Китай, Швейцарія, Тайвань (провінція Китаю), Туреччина, Уганда і В'єтнам, показали кращі показники експорту в 2020 році. При цьому Колумбія, Нігерія, Саудівська Аравія і Венесуела продемонстрували найгірші результати у минулому році.

Нагадаємо, 25 січня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив із заявою про те, що світ стоїть на порозі тотального розколу "на дві частини" на чолі з двома головними світовими економіками — Китаєм і США.