Математик подсчитал, что весь COVID в мире поместиться в маленькой баночке "колы"

Речь идет не только о наявном возбудителе внутри уже заразившихся людей, но и вообще обо всех частицах SARS-CoV-2, которые в настоящее время циркулируют в мире.

Эксперт по математике из Университета Бата ("University of Bath") Кит Йейтс выяснил, что в мире одновременно существует около двух квинтиллионов – или двух миллиардов миллиардов – вирусных частиц SARS-CoV-2. При этом, размер каждой из них столь ничтожен, что все они с легкостью поместились бы банку объемом 0,33 литра.

"Удивительно думать, что все проблемы, сбои, трудности и человеческие жертвы, которые произошли за последний год, могут составить всего несколько глотков", – сообщил Йейтс изданию "Sky News" в среду, 10 февраля.

Собеседник издания отметил, что его работа демонстрирует то, сколько лишений и человеческих жизней причиняют крошечные вирусные частицы.

Подробно описывая этапы своего исследования, Йейтс сказал, что использовал при расчетах них диаметр SARS-CoV-2, который составляет в среднем около 100 нанометров, или 100 миллиардных долей метра. После чего ученый вычислил сферический объем одной частицы вируса.

Даже с учетом выступающих белков-шипов и того факта, что сферические частицы будут оставлять "зазоры", если их сложить вместе, "их общее количество все равно меньше, чем в одной 330-миллилитровой банке колы".

Напомним, к настоящему времени на планете от пандемии COVID-19 умерло более 2,34 миллиона человек, а во всем мире уже зарегистрировано почти 107 миллионов подтвержденных случаев этого заболевания. Как уже сообщалось в среду, 10-го февраля в специальном докладе ООН, в связи пандемией COVID-19 мировая экономика продолжит свое падение и в первом квартале 2021 года.