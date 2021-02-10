Математик підрахував, що весь COVID у світі поміститися в маленькій баночці "коли"

Мова йде не тільки про наявний збудник всередині людей, які вже заразилися, а й взагалі про всі частинки SARS-CoV-2, які зараз циркулюють у світі.

Експерт з математики з Університету Бата ("University of Bath") Кіт Єйтс з'ясував, що у світі одночасно існує близько двох квінтильйонів — або двох мільярдів мільярдів — вірусних частинок SARS-CoV-2. При цьому, розмір кожної з них настільки мізерний, що всі вони з легкістю помістилися б у банку об'ємом 0,33 літра.

"Дивно думати, що всі проблеми, збої, труднощі і людські жертви, які відбулися за останній рік, можуть скласти всього кілька ковтків", — повідомив Єйтс виданню "Sky News" в середу, 10 лютого.

Співрозмовник видання зазначив, що його робота демонструє те, скільки поневірянь і людських життів завдають крихітні вірусні частинки.

Детально описуючи етапи свого дослідження, Єйтс сказав, що використовував при розрахунках діаметр SARS-CoV-2, який становить в середньому близько 100 нанометрів, або 100 мільярдних часток метра. Після чого вчений вирахував сферичний обсяг однієї частинки вірусу.

Навіть з урахуванням білків-шипів, які випирають, і того факту, що сферичні частинки будуть залишати "щілини", якщо їх скласти докупи, "їх загальна кількість все одно менша, ніж одна 330-мілілітрова банка коли".

Нагадаємо, до цього часу на планеті від пандемії COVID-19 померло понад 2,34 мільйона чоловік, а в усьому світі вже зареєстровано майже 107 мільйонів підтверджених випадків цього захворювання. Як уже повідомлялося в середу, 10-го лютого у спеціальній доповіді ООН, через пандемією COVID-19 світова економіка продовжить своє падіння і в першому кварталі 2021 року.