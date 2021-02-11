Трамп отказался от публичных выступлений до окончания процесса по импичменту, – The Hill

По словам юристов, молчание бывшего американского президента "носит стратегический характер".

По совету своих юристов экс-президент США Дональд Трамп решил отказаться от публичных выступлений, пока не состоится голосование в Сенате по делу о его импичменте.

Об этом сообщила газета The Hill.

По данным источников издания, молчание бывшего американского президента "носит стратегический характер". Ему посоветовали "не раскачивать лодку", чтобы не потерять поддержку большинства республиканцев.

Отмечается, что происходящее сильно раздражает Трампа. По мнению источника, после завершения процедуры импичмента экс-президент появится перед публикой.

Газета пишет, что хотя бывший глава Белого дома согласился на такое решение с трудом, молчание дается Трампу легче из-за отсутствия доступа к соцсетям.

Напомним, Сенат США проголосовал за конституционность процесса по второму импичменту бывшему президенту страны Дональду Трампу. За конституционность импичмента проголосовали 56 сенаторов, включая 50 демократов и шесть представителей Республиканской партии. Однако 44 сенатора-республиканца высказались против конституционности процесса.