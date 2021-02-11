Трамп відмовився від публічних виступів до закінчення процесу щодо імпічменту, — The Hill

За словами юристів, мовчання колишнього американського президента "носить стратегічний характер".

За порадою своїх юристів екс-президент США Дональд Трамп вирішив відмовитися від публічних виступів, поки не відбудеться голосування в Сенаті у справі про його імпічмент.

Про це повідомила газета The Hill.

За даними джерел видання, мовчання колишнього американського президента "носить стратегічний характер". Йому порадили "не розхитувати човен", щоб не втратити підтримку більшості республіканців.

Зазначається, що те, що відбувається сильно дратує Трампа. На думку джерела, після завершення процедури імпічменту екс-президент з'явиться перед публікою.

Газета пише, що хоча колишній глава Білого дому погодився на таке рішення з працею, мовчання дається Трампу легше через відсутність доступу до соцмереж.

Нагадаємо, Сенат США проголосував за конституційність процесу щодо другого імпічменту колишньому президенту країни Дональда Трампа. За конституційність імпічменту проголосували 56 сенаторів, враховуючи 50 демократів і 6 представників Республіканської партії. Однак 44 сенатори-республіканці висловилися проти конституційності процесу.