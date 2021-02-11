В российском городе заметили стаю бродячих собак синего цвета (фото)

Скорее всего, собаки "посинели" после того, как испачкались в отходах производства местного химпредприятия.

В российском городе Дзержинск (Нижегородская область) местные жители заметили стаю бродячих собак синего цвета. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что бездомные собаки бродят в окрестностях местного обанкротившегося предприятия "Дзержинское оргстекло" – в прошлом одного из крупнейших химпредприятий региона, специализировавшегося на выпуске акрилового стекла и синильной кислоты.

Как заявил конкурсный управляющий акционерного общества "Дзержинское оргстекло" Андрей Мисливец, собаки могли приобрести синий оттенок после того, как испачкались в остатках химических веществ.

По его словам, на огромной территории предприятия много заброшенных зданий.

"Собаки бездомные бегают по территории. Может быть, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии – медный купорос, например, извалялись в нем. Несколько лет назад, я слышал, замечали, что некоторые собаки окрашивались в какие-то неестественные цвета. Тоже что-то нашли, их же никто не контролирует", – добавил Мисливец.

Он также добавил, что не собирается нести расходы на отлов бездомных животных и их стерилизацию.

Ранее сообщалось, что мэр Токмака (Запорожская область) Игорь Котелевский запретил жителям города подкармливать уличных котов и собак, чем вызвал бурю негодования у местных жителей.