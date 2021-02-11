У російському місті помітили зграю бродячих собак синього кольору (фото)

Швидше за все, собаки "посиніли" після того, як забруднилися у відходах виробництва місцевого хімпідприємства.

У російському місті Дзержинськ (Нижегородська область) місцеві жителі помітили зграю бродячих собак синього кольору. Про це повідомляє РІА Новини.

Зазначається, що бездомні собаки бродять околицями місцевого збанкрутілого підприємства "Дзержинське оргскло" — у минулому одного з найбільших хімпідприємств регіону, що спеціалізувалося на випуску акрилового скла і синильної кислоти.

Як заявив конкурсний керівник акціонерного товариства "Дзержинське оргскло" Андрій Мисливець, собаки могли набути синього відтінку після того, як забруднилися в залишках хімічних речовин.

За його словами, на величезній території підприємства багато занедбаних будівель.

"Бездомні собаки бігають територією. Можливо, в одному з корпусів знайшли залишки якоїсь хімії — мідний купорос, наприклад, вивалялися у ньому. Кілька років тому, я чув, помічали, що деякі собаки фарбувалися в якісь неприродні кольори. теж щось знайшли, їх же ніхто не контролює", — додав Мисливець.

Він також додав, що не збирається витрачати кошти на вилов бездомних тварин та їх стерилізацію.

Раніше повідомлялося, що мер Токмака (Запорізька область) Ігор Котелевський заборонив жителям міста підгодовувати вуличних котів і собак, чим викликав бурю обурення у місцевих жителів.