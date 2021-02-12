Поляки разработали прибор для диагностики коронавируса по дыханию за 10 секунд

Устройство работает по тому же принципу, что и алкотестер.

В Польше разработан прибор, которые диагностирует наличие коронавируса у человека по дыханию всего за 10 секунд, сообщает пресс-служба президента страны Анджея Дуды.

Глава государства посетил штаб-квартиру компании ML System, которая создала аппарат, и проверил его работу на себе. Коронавируса у него не выявлено.

Прибор действует по тому же принципу, что и алкотестер: человек дует в специальную трубку, и уже через несколько секунд на экране появляется результат.

"Это действительно революция.. Надеюсь, что это открытие облегчит жизнь обществу во всем мире», – заявил он на презентации, назвав прибор "выдающимся примером новаторской мысли".

По его словам создание устройства в компании, которой руководят молодые люди, и имеющей собственный научно-исследовательский центр, сегодня является большой гордостью не только Подкарпатья, но и всей Польши.

Дуда надеется, что после клинических испытаний, которые начнутся в скором времени, этот прибор можно будет запускать в серийное производство.

В свою очередь президент ML System Давид Циконь выразил надежду, что для прибор для обнаружения коронавируса по дыханию станет массовым и позволит быстро преодолеть пандемию.

Поляки – не первые, кто представил прибор для практически моментального определения наличия вируса в организме. В январе турецкие ученые заявили о создании прибора Diagnovir, который может в течение 10 секунд выявить наличие коронавируса у человека. Согласно сообщению разработчиков, такой быстрый результат удается получить благодаря передовым оптическим технологиям.