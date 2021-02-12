Поляки розробили прилад для діагностування коронавірусу по диханню за 10 секунд

Пристрій працює за тим же принципом, що й алкотестер.

У Польщі розроблений прилад, що діагностує наявність коронавірусу в людини по диханню всього за 10 секунд, повідомляє прес-служба президента країни Анджея Дуди.

Голова держави відвідав штаб-квартиру компанії ML System, яка створила апарат, і перевірив його роботу на собі. Коронавірусу в нього не виявлено.

Прилад діє за тим же принципом, що й алкотестер: людина дме в спеціальну трубку, і вже через кілька секунд на екрані з'являється результат.

"Це дійсно революція... Сподіваюся, що це відкриття полегшить життя суспільству у всьому світі», — заявив він на презентації, назвавши прилад "видатним прикладом новаторської думки".

За його словами, створення пристрою в компанії, якою керують молоді люди, і яка має власний науково-дослідний центр, сьогодні є великою гордістю не тільки Підкарпаття, але і всієї Польщі.

Дуда сподівається, що після клінічних випробувань, які почнуться незабаром, цей прилад можна буде запускати в серійне виробництво.

У свою чергу президент ML System Давид Цікон висловив надію, що цей прилад для виявлення коронавірусу по диханню стане масовим і дозволить швидко подолати пандемію.

Поляки — не перші, хто представив прилад для практично миттєвого визначення наявності вірусу в організмі. У січні турецькі вчені заявили про створення приладу Diagnovir, який може протягом 10 секунд виявити наявність коронавірусу в людини. Згідно з повідомленням розробників, такий швидкий результат вдається отримати завдяки передовим оптичним технологіям.