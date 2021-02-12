Китай запретил вещание ВВС на своей территории

Репортажи телекомпании якобы распространяют фейки, а также подрывают интересы и национальное единство КНР.

Национальное управление радио и телевидения КНР запретило вещание ВВС на территории Китая, аргументируя это тем, что репортажи телекомпании якобы распространяют фейки, а также подрывают интересы и национальное единство КНР.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно распоряжению китайского регулятора, вещание ВВС прекращается на всей территории КНР, включая Гонконг, с пятницы, 12 февраля.

Англоязычные новости BBC не включены в большинство пакетов телеканалов на территории Китая, но доступны в некоторых отелях и домах. Двое журналистов Reuters уже подтвердили, что канал ВВС исчез с экранов их телевизоров.

Действия КНР уже осудили министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и Госдеп США, как недопустимое ограничение свободы слова.

"В Китае действуют одни из самых строгих ограничений свободы СМИ и Интернета, и этот последний шаг только навредит репутации Китая в глазах мира", — заявил Рааб.

В ВВС заявили, что разочарованы решением китайского регулятора.

"BBC – международная телекомпания, пользующаяся наибольшим доверием, и она беспристрастно, без страха и предпочтений передает новости со всего мира", – заявили в телекомпании.

Напомним, МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая экс-госсекретаря в администрации экс-президента Дональда Трампа Майкла Помпео. В заявлении говорится, что эти политики "оскорбили китайский народ и серьезно подорвали китайско-американские связи".