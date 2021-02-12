Китай заборонив мовлення ВВС на своїй території

Репортажі телекомпанії нібито поширюють фейки, а також підривають інтереси та національну єдність КНР.

Національне управління радіо та телебачення КНР заборонило мовлення ВВС на території Китаю, аргументуючи це тим, що репортажі телекомпанії нібито поширюють фейки, а також підривають інтереси та національну єдність КНР.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з розпорядженням китайського регулятора, мовлення ВВС припиняється на всій території КНР, включаючи Гонконг, з п'ятниці, 12 лютого.

Англомовні новини BBC не включені в більшість пакетів телеканалів на території Китаю, але доступні в деяких готелях і будинках. Двоє журналістів Reuters уже підтвердили, що канал ВВС зник з екранів їхніх телевізорів.

Дії КНР уже засудили міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб і Держдеп США як неприпустиме обмеження свободи слова.

"У Китаї діють одні з найсуворіших обмежень свободи ЗМІ та інтернету, і цей останній крок тільки зашкодить репутації Китаю в очах світу", — заявив Рааб.

У ВВС заявили, що розчаровані рішенням китайського регулятора.

"BBC — міжнародна телекомпанія, яка користується найбільшою довірою, і вона неупереджено, без страху і переваг передає новини з усього світу", — заявили в телекомпанії.

Нагадаємо: МЗС Китаю ввело санкції проти 28 громадян США, включаючи екс-держсекретаря в адміністрації екс-президента Дональда Трампа Майкла Помпео. У заяві говориться, що ці політики "образили китайський народ і серйозно підірвали китайсько-американські відносини".