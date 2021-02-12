Старение, пандемия, суициды: в Японии появился министр по борьбе с одиночеством

Должность министра, ответственного за проблемы одиноких жителей, появилась в японском правительстве впервые.

В Японии из-за старения населения и большого количества самоубийств появилась новая министерская должность – министр по проблемам одиночества.

Об этом сообщил министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото, пишет Sankei.

Именно Сакамото по предложению премьер-министра Японии Есихидэ Суга будет совмещать свой пост с должностью министра по проблемам одиночества.

"Из-за распространения коронавируса выросло число самоубийств… Я хочу, чтобы вы определили проблемы и приняли комплексные меры", – подчеркнул Есихидэ Суга.

Генсек японского кабмина Кацунобу Като также отметил, что новая должность создана для решения общественных проблем, которые проявляются в том числе из-за старения общества с низкой рождаемостью, пишет ТАСС.

Должность министра, ответственного за проблемы одиноких жителей, появилась в японском правительстве впервые.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Нидерландов разрабатывает комплекс мер по избавлению пожилых людей от одиночества. Так, будут организованы ежегодные "тесты на одиночество" – специалисты и волонтеры будут приходить домой к людям старше 75 лет, чтобы проверить их душевное состояние и вместе выработать план действий, если нужно.

Ранее ученые выяснили, что у людей от одиночества усыхают мозги. Из-за продолжительной изоляции и однообразия может уменьшится определенная часть мозга.