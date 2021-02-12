Старіння, пандемія, суїциди: у Японії з'явився міністр з боротьби із самотністю

Посада міністра, відповідального за проблеми одиноких жителів, з'явилася в японському уряді вперше.

У Японії через старіння населення і велику кількість самогубств з'явилася нова міністерська посада — міністр з проблем самотності.

Про це повідомив міністр у справах відновлення життєдіяльності регіонів Тецусі Сакамото, пише Sankei.

Саме Сакамото за пропозицією прем'єр-міністра Японії Есіхіде Суга буде поєднувати свою посаду з посадою міністра з проблем самотності.

"Через поширення коронавірусу виросло число самогубств... Я хочу, щоб ви визначили проблеми і вжили комплексних заходів", — підкреслив Есіхіде Суга.

Генсек японського кабміну Кацунобу Като також зазначив, що нова посада створена для вирішення суспільних проблем, які проявляються в тому числі через старіння суспільства з низькою народжуваністю, пише ТАСС.

Посада міністра, відповідального за проблеми одиноких жителів, з'явилася в японському уряді вперше.

Раніше повідомлялося, що міністерство охорони здоров'я Нідерландів розробляє комплекс заходів з позбавлення людей похилого віку від самотності. Так, будуть організовані щорічні "тести на самотність" — фахівці та волонтери будуть приходити додому до людей старше 75 років, щоб перевірити їхній душевний стан і разом виробити план дій, якщо потрібно.

Раніше вчені з'ясували, що в людей від самотності всихають мізки. Через тривалу ізоляцію та одноманітність може зменшиться певна частина мозку.