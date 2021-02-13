"Уже не первый случай": в Колумбии девочка отбилась от воров с помощью мачете (видео)

14-летняя девочка призналась, что хранит холодное оружие возле прилавка в магазине, на который уже совершали нападение.

В столице Колумбии – 7-милионной Боготе – 14-летней девочке с помощью мачете удалось прогнать из магазина трех вооруженных грабителей. Об этом сообщил колумбийский телеканал Caracol Televisión.

Канал также опубликовал в YouTube видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано это нападение. На ролике видно, как двое неизвестных в мотоциклетных шлемах вошли в небольшой маркет. Следом за ними вошел третий и попытался закрыть вход в помещение, но не смог.

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Один из мужчин хотел завладеть кассой. 14-летняя девочка рассказала, что он наставил на нее с матерью пистолет. После этого она схватила мачете и начала отбиваться им от бандита. Продавщицам удалось выгнать всех нападавших, они скрылись в неизвестном направлении, уточняет издание Vice.

"Это не первый и даже не второй подобный случай, поэтому я уже знала, что если что-то произойдет, мне нужно взять мачете", – сказала девочка.

Один из нападающих успел выстрелить и ранил владелицу магазина, пуля прошла навылет и не задела жизненно важных органов.

Отметим, ранее в Глазго бандиты ворвались в дом, приставили мачете к горлу ребенка и украли восемь трехнедельных щенков мастифа, стоимостью около 1300 долларов каждый.