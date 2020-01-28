Злоумышленники разбили припаркованную у дома машину, а потом вломились в дом

В Шотландии начался суд над четырьмя подозреваемыми в вооруженном налете на частный дом в Глазго. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в районе Каслмилк в городе Глазго, где четверо в масках с мачете ворвались в дом семьи Линн Ходж. На момент нападения в доме находилась 34-летняя мать и две дочери 17 и 10 лет.

Вначале злоумышленники разбили припаркованную у дома машину, а потом вломились в дом. Один из нападавших приставил мачете к горлу 10-летней девочки.

"Я думала, что они убьют нас. Ни один нормальный человек не приставит оружие к горлу 10-летней девочки", – рассказала мать семейства.

"Я никогда в жизни не была так испугана", – поделилась 10-летняя Шелби.

Разгромив дом и перепугав хозяйку дома с детьми, один из злоумышленников прихватил с собой восемь трехнедельных щенков мастифа, стоимостью около 1300 долларов каждый.

"Уходя они взяли щенков, чтобы наказать нас. Они даже не были моими собаками. Я просто присматривала за ними", – рассказала Линн.

Нападавшими оказались мужчины в возрасте 27, 21 и 19 лет. Они были арестованы по обвинениям в нападении и ограблении. Суд вынесет окончательный приговоры в следующем месяцев.

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