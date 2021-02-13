"Уже не перший випадок": в Колумбії дівчинка відбилася від злодіїв за допомогою мачете (відео)

14-річна дівчинка зізналася, що зберігає холодну зброю біля прилавка в магазині, на який вже робили напад.

У столиці Колумбії — 7-мільйонній Боготі — 14-річній дівчинці з допомогою мачете вдалося прогнати з магазину трьох озброєних грабіжників. Про це повідомив колумбійський телеканал Caracol Televisión.

Канал також опублікував в YouTube відео з камер спостереження, на якому зафіксовано цей напад. На ролику видно, як двоє невідомих в мотоциклетних шоломах увійшли в невеликий маркет. Слідом за ними увійшов третій і спробував закрити вхід в приміщення, але не зміг.

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Один з чоловіків хотів заволодіти касою. 14-річна дівчинка розповіла, що він наставив на неї з матір'ю пістолет. Після цього вона схопила мачете і почала відбиватися від бандита. Жінкам вдалося вигнати всіх нападників, вони зникли в невідомому напрямку, уточнює видання Vice.

"Це не перший і навіть не другий подібний випадок, тому я вже знала, що якщо щось станеться, мені потрібно взяти мачете", — сказала дівчинка.

Один з нападників встиг вистрілити і поранив власницю магазину, куля пройшла навиліт і не зачепила життєво важливих органів.

Відзначимо, раніше в Глазго бандити увірвалися в будинок, приставили мачете до горла дитини та вкрали вісім тритижневих щенят мастифа, вартістю близько 1300 доларів кожен.