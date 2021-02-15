Лавров: ЕС был унижен в Украине в 2014 году

Глава МИД России считает, что Евросоюз продемонстрировал свою беспомощность перед событиями на Майдане.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, прокомментировал заявление европарламентариев, которые назвали недавний визит в Москву высокого представителя Евросоюза (ЕС) по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля унизительным.

Об этом информирует Интерфакс.

По словам главы МИД РФ, настоящее унижение ЕС произошло во время событий на Майдане в 2014 году. Тогда якобы Евросоюз продемонстрировал свою беспомощность при подписании соглашения об урегулировании политического кризиса между беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами оппозиции (Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком).

"Евросоюз показал свою, по большому счету, беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне "госпереворота" между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша", – сказал Лавров.

Он добавил, что в 2014 году украинская оппозиция якобы "наплевала на эти подписи и на мнение Евросоюза, которое заключалось в необходимости выполнять эту договоренность".

"И я считаю, что именно тогда состоялось по-настоящему унижение Евросоюза", – подытожил российский дипломат.

Напомним, более 80 депутатов Европарламента призвали отправить в отставку главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля после его недавнего визита в Москву. Они заявили, что "во время визита господин Боррель не защищал интересы ЕС", а сам визит сочли "унизительным" и "нанесшим серьезный ущерб репутации Евросоюза".