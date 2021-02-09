В Европарламенте требуют отставки Борреля после его визита в РФ

Часть европарламентариев сочли визит главы дипломатии в Москву "унизительным". Сам он, по их мнению, должен теперь подать в отставку, поскольку нанес "серьезный ущерб репутации ЕС".

Более 80 депутатов Европарламента (из 705, – Фокус) призывают отправить в отставку высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля после его недавнего визита в Москву. Как во вторник, 9 февраля, сообщает DPA, депутаты направили соответствующее письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В письме говорится, что "во время визита на прошлой неделе господин Боррель неоднократно не защищал интересы ЕС". Сам визит депутаты сочли "унизительным" и "нанесшим серьезный ущерб репутации Евросоюза".

"Мы считаем, что президент Европейской комиссии должна принять меры, если господин Боррель не подаст в отставку по собственному желанию", – написали евродепутаты в своем письме.

На их взгляд, глава европейской дипломатии должен был противостоять министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который говорил о "высокомерии" ЕС в деле оппозиционера Алексея Навального, и закончить поездку, как только узнал о высылке европейских дипломатов.

Напомним также, что во время совместной пресс-конференции с Лавровым глава дипломатии ЕС поздравил Россию с успешными результатами заключительной фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V", которые опубликовали в медицинском журнале Lancet.

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"Надеюсь, что теперь Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах-членах Евросоюза. Для нас это будет хорошей новостью, поскольку, как вы знаете, у нас вакцин не хватает и дополнительный источник их поставки только приветствуется", — заявил Боррель по итогам встречи с российским коллегой.

Ранее сообщалось, что 5 февраля Москва выслала трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции из-за участия в митингах в поддержку российского политика Алексея Навального. Его "условный" срок по делу "Ив Роше" 2 февраля суд в Москве заменил на реальный. Навального отправили в колонию общего режима на 3,5 года (2,5 с учетом уже отсиженного времени) за нарушение испытательного срока. В конце января в РФ состоялись массовые митинги в поддержку Навального.

На высылку европейских дипломатов зеркально ответили Берлин, Варшава и Стокгольм.