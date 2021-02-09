В Європарламенті вимагають відставки Борреля після його візиту в РФ

Частина європарламентаріїв визнали візит глави дипломатії до Москви "принизливим". Сам він, на їхню думку, повинен тепер подати у відставку, оскільки завдав "серйозної шкоди репутації ЄС".

Більше 80 депутатів Європарламенту (із 705, — Фокус) закликають відправити у відставку верховного представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля після його нещодавнього візиту в Москву. Як у вівторок, 9 лютого, повідомляє DPA, депутати надіслали відповідного листа президенту Єврокомісії Урсуле фон дер Ляєн.

У листі йдеться, що "під час візиту минулого тижня пан Боррель неодноразово не захищав інтереси ЄС". Сам візит депутати визнали "принизливим" і "таким, що завдав серйозної шкоди репутації Євросоюзу".

"Ми вважаємо, що президент Європейської комісії повинна вжити заходів, якщо пан Боррель не подасть у відставку за власним бажанням", — написали євродепутати в своєму листі.

На їх погляд, глава європейської дипломатії мав протистояти Міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, який говорив про "зарозумілості" ЄС у справі опозиціонера Олексія Навального, і закінчити поїздку, як тільки дізнався про висилку європейських дипломатів.

Нагадаємо також, що під час спільної прес-конференції з Лавровим глава дипломатії ЄС привітав Росію з успішними результатами підсумкової фази клінічних випробувань вакцини "Супутник V", які опублікували в медичному журналі Lancet.

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"Сподіваюся, що тепер Європейське агентство лікарських засобів (EMA) зможе сертифікувати цю вакцину для використання в країнах-членах Євросоюзу. Для нас це буде хорошою новиною, оскільки, як ви знаєте, у нас вакцин не вистачає і додаткове джерело їх поставки тільки схвалюється", — заявив Боррель за підсумками зустрічі з російським колегою.

Раніше повідомлялося, що 5 лютого Москва вислала трьох дипломатів із Німеччини, Польщі та Швеції через участь у мітингах на підтримку російського політика Олексія Навального. Його "умовний" термін у справі "Ів Роше" 2 лютого суд в Москві замінив на реальний. Навального спрямували до колонії загального режиму на 3,5 роки (2,5 з урахуванням часу, який вже відсидів) за порушення випробувального терміну. Наприкінці січня в РФ відбулися масові мітинги на підтримку Навального.

На висилку європейських дипломатів дзеркально відповіли Берлін, Варшава та Стокгольм.