Россия высылает дипломатов из Швеции, Польши и Германии за поддержку Навального

МИД РФ потребовало от дипмиссии "следовать нормам международного права".

Москва выслала трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции из-за участия в митингах в поддержку российского политика Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД РФ вызвало посла Швеции, временного поверенного в делах Польши и посланника посольства Германии, которым выразили протест.

"Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права", — заявили в министерстве.

EU Observer пишет что, сотрудников дипмиссий выслали во время пресс-конференции главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Напомним, на суде над Алексеем Навальным в Москве были представители 15 иностранных посольств. Такой вывод сделал телеграм-канал Mash, посчитавший припаркованные возле здания суда автомобили с дипломатическими номерами. Они принадлежат таким странам: США, Великобритания, Канада, Польша, Дания, Латвия, Литва, Швеция, Германия, Австрия, Чехия, Япония, Финляндия, Норвегия, Болгария.

18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.

31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел. Журналист Юрий Дудь высказал уважение тем, кто вышел на акции протеста в России 31 января.

Суд в Москве признал Навального виновным. Его "условный" срок заменили на реальный. Навального отправили в колонию общего режима на 3,5 года за нарушение испытательного срока по делу "Ив Роше".