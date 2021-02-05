Росія висилає дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини за підтримку Навального

МЗС РФ вимагає від дипмісії "дотримуватися норм міжнародного права".

Москва вислала трьох дипломатів із Німеччини, Польщі та Швеції через участь у мітингах на підтримку російського політика Олексія Навального. Про це повідомляє РІА Новини.

МЗС РФ викликало посла Швеції, тимчасового повіреного в справах Польщі та посла посольства Німеччини, яким висловили протест.

"Російська сторона очікує, що в подальшому дипломатичні місії Королівства Швеція, Республіки Польща та Федеративної Республіки Німеччина та їхній персонал будуть суворо дотримуватися норм міжнародного права", — заявили в міністерстві.

EU Observer пише що, співробітників дипмісій вислали під час прес-конференції глави європейської дипломатії Жозепа Борреля та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Нагадаємо, на суді над Олексієм Навальним у Москві були представники 15 іноземних посольств. Такий висновок зробив телеграм-канал Mash, який порахував припарковані біля будівлі суду автомобілі з дипломатичними номерами. Вони належать таким країнам: США, Великобританія, Канада, Польща, Данія, Латвія, Литва, Швеція, Німеччина, Австрія, Чехія, Японія, Фінляндія, Норвегія, Болгарія.

18 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, який повернувся до Росії, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділку поліції. Одразу ж після того, що сталося Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці та влаштовувати протестні акції.

23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин із початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.

31 січня протести через затримання Навального повторилися. За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4 000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ. Журналіст Юрій Дудь висловив повагу тим, хто вийшов на акції протесту в Росії 31 січня.

Суд у Москві визнав Навального винним. Його "умовний" термін замінили на реальний. Навального відправили в колонію загального режиму на 3,5 роки за порушення випробувального терміну у справі "Ів Роше".