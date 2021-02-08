Германия, Польша и Швеция объявили российских дипломатов персонами нон грата

Берлин, Варшава и Стокгольм ответили на высылку своих дипломатов из РФ за участие в митингах в поддержку Алексея Навального.

В понедельник, 8 февраля, Германия, Польша и Швеция заявили о высылке российских дипломатов. Это ответная мера на высылку их дипломатов из РФ по обвинению в участии в массовых митингах в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

В частности, МИД ФРГ объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства в Берлине. При этом, германская сторона назвала решение Москвы о высылке европейских дипломатов неоправданным.

МИД Швеции также объявил персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Стокгольме.

"Мы проинформировали российского посла, что сотрудника российского посольства просят покинуть Швецию. Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который только выполнял свои обязанности", – написала глава МИД Анн Линде в Twitter.

МИД Польши тоже в рамках принципа взаимности выслал сотрудника российского генконсульства в Познани, говорится в Twitter польского МИДа.

Тем временем МИД России считает высылку своих дипломатов из Германии, Польши и Швеции необоснованной.

В частности, представитель МИД РФ Мария Захарова в прямом эфире телеканала "Россия 1" заявила, что российская сторона подкрепила свое решение выслать евродипломатов фактическими материалами.

"Сегодняшнее решение Польши, Германии и Швеции как раз является необоснованным и недружеским", – заявила она.

Кроме того, МИД трактует выдворение российских дипломатов как продолжение действий Запада по вмешательству во внутренние дела РФ, а также пообещало "адекватные и соразмерные ответы".

5 февраля Москва выслала трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции из-за участия в митингах в поддержку российского политика Алексея Навального.

2 февраля суд в Москве признал Навального виновным. Его "условный" срок заменили на реальный. Навального отправили в колонию общего режима на 3,5 года за нарушение испытательного срока по делу "Ив Роше". В конце января в РФ состоялись массовые митинги в поддержку Навального.