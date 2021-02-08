Німеччина, Польща і Швеція оголосили російських дипломатів персонами нон грата

Берлін, Варшава і Стокгольм відповіли на вислання своїх дипломатів з РФ за участь в мітингах на підтримку Олексія Навального.

У понеділок, 8 лютого, Німеччина, Польща і Швеція заявили про вислання російських дипломатів. Це захід у відповідь на вислання їх дипломатів з РФ за звинуваченням в участі у масових мітингах на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

Зокрема, МЗС ФРН оголосило персоною нон грата співробітника російського посольства в Берліні. При цьому, німецька сторона назвала рішення Москви про вислання європейських дипломатів невиправданим.

МЗС Швеції також оголосило персоною нон грата співробітника посольства РФ в Стокгольмі.

"Ми проінформували російського посла, що співробітника російського посольства просять покинути Швецію. Це чітка відповідь на неприйнятне рішення про вислання шведського дипломата, який тільки виконував свої обов'язки", — написала голова МЗС Анн Лінде у Twitter.

МЗС Польщі теж з принципу взаємності вислало співробітника російського генконсульства у Познані, йдеться в Twitter польського МЗС.

Тим часом МЗС Росії вважає вислання своїх дипломатів з Німеччини, Польщі та Швеції необгрунтованим.

Зокрема, представник МЗС РФ Марія Захарова у прямому ефірі телеканалу "Росія 1" заявила, що російська сторона підкріпила своє рішення вислати Євродипломатів фактичними матеріалами.

"Сьогоднішнє рішення Польщі, Німеччини та Швеції якраз є необгрунтованим і недружнім", — заявила вона.

Крім того, МЗС трактує вислання російських дипломатів як продовження дій Заходу щодо втручання у внутрішні справи РФ, а також пообіцяло "адекватні і співмірні відповіді".

5 лютого Москва вислала трьох дипломатів з Німеччини, Польщі та Швеції через участь в мітингах на підтримку російського політика Олексія Навального.

2 лютого суд в Москві визнав Навального винним. Його "умовний" термін замінили на реальний. Навального відправили в колонію загального режиму на 3,5 роки за порушення випробувального терміну у справі "Ів Роше". В кінці січня в РФ відбулися масові мітинги на підтримку Навального.