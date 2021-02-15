Лавров: ЄС принизили в Україні у 2014 році

Голова МЗС Росії вважає, що Євросоюз продемонстрував свою безпорадність перед подіями на Майдані.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, прокоментував заяву європарламентарів, які назвали нещодавній візит до Москви високого представника Євросоюзу (ЄС) з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля принизливим.

Про це інформує Інтерфакс.

За словами голови МЗС РФ, справжнє приниження ЄС відбулося під час подій на Майдані у 2014 році. Тоді нібито Євросоюз продемонстрував свою безпорадність під час підписання угоди про врегулювання політичної кризи між утікачем та екс-президентом України Віктором Януковичем та лідерами опозиції (Віталієм Кличком, Арсенієм Яценюком і Олегом Тягнибоком).

"Євросоюз показав свою, великою мірою, безпорадність стосовно тієї домовленості, яка була досягнута прямо напередодні "держперевороту" між владою та опозицією і під якою поставили свої підписи Німеччина, Франція та Польща", — сказав Лавров.

Він додав, що у 2014 році українська опозиція нібито "наплювала на ці підписи і на думку Євросоюзу, яка полягала у необхідності виконувати цю домовленість".

"І я вважаю, що саме тоді відбулося по-справжньому приниження Євросоюзу", — підсумував російський дипломат.

Нагадаємо, більше 80 депутатів Європарламенту закликали відправити у відставку голову дипломатії ЄС Жозепа Борреля після його нещодавнього візиту до Москви. Вони заявили, що "під час візиту пан Боррель не захищав інтереси ЄС", а сам візит визнали "принизливим" і таким, що "завдав серйозної шкоди репутації Євросоюзу".