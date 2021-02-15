Британка зарегистрировала внука в Tinder, чтобы помочь ему найти девушку (фото)

Бабушка написала, что ее внук "не очень спортивный", но "хорошо заваривает чай" и любит фильмы с сериалами.

82-летняя британка Трина Лазарус решила помочь своему 28-летнему одинокому внуку Скотту Лефеверу в личной жизни и создала его профиль в приложении для знакомств Tinder. Об этом рассказывает издание The Sun.

"Привет, я Трина, бабушка Скотта. Он уже почти два года холост, и я думаю, ему нужна моя помощь, поэтому я разместила здесь его анкету, чтобы он нашел себе девушку. Ему 28 лет, детей нет, прекрасный внук, очень неухоженный, ему нужна девушка, которая умеет готовить. Он очень трудолюбивый и прекрасно умеет заваривать чай, любит фильмы и сериалы, не спортивный мальчик, но любит прогулки", — написала бабушка в профиле своего внука.

Парень, узнав об этом, сперва был ошеломлен, однако позже успокоился.

"Моя бабушка впервые сделала что-то подобное, и я просто не мог в это поверить", — рассказал парень журналистам.

Он сообщил, что за несколько дней в приложении у него было почти 30 "совпадений" с девушками. Впрочем, на свидания ни с кем из них он пока не ходил.

Сама бабушка рассказала, что у нее уже пятеро внуков и трое правнуков, однако она мечтает о том, что у Скотта тоже появятся дети.

"У него доброе сердце, и я хочу, чтобы у него была хорошая женщина, которая бы не воспользовалась им", — рассказала она.

[ + – ] Бабулька зарегистрировала внука в Tinder, чтобы помочь ему найти девушку Фото: East News Press Agency [ + – ] Бабулька зарегистрировала внука в Tinder, чтобы помочь ему найти девушку Фото: East News Press Agency

Напомним, недавно пережившая коронавирус пара британцев решила разыграть свой ВMW и дом за 230 тыс. фунтов стерлингов. С продаж лотерейных билетов они планируют накопить необходимую сумму денег для того, чтобы воплотить свою давнюю мечту: переехать жить в Испанию и управлять отелем типа B&B ("постель и завтрак").