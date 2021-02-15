Бабуся написала, що її онук "не дуже спортивний", але "добре заварює чай" і любить фільми з серіалами.

82-річна британка Тріна Лазарус вирішила допомогти своєму 28-річному самотньому онукові Скотту Лефеверу в особистому житті і створила його профіль у додатку для знайомств Tinder. Про це розповідає видання The Sun.

"Привіт, я Тріна, бабуся Скотта. Він вже майже два роки неодружений, і я думаю, йому потрібна моя допомога, тому я розмістила тут його анкету, щоб він знайшов собі дівчину. Йому 28 років, дітей немає, прекрасний онук, дуже недоглянутий, йому потрібна дівчина, яка вміє готувати. Він дуже працьовитий і прекрасно вміє заварювати чай, любить фільми та серіали, не спортивний хлопчик, але любить прогулянки", — написала бабуся в профілі свого онука.

Хлопець, дізнавшись про це, спершу був приголомшений, проте пізніше заспокоївся.

"Моя бабуся вперше зробила щось подібне, і я просто не міг у це повірити", — розповів хлопець журналістам.

Він повідомив, що за кілька днів в додатку у нього було майже 30 "збігів" з дівчатами. Втім, на побачення з жодною з них він поки не ходив.

Сама бабуся розповіла, що у неї вже пʼятеро онуків і троє правнуків, проте вона мріє про те, що у Скотта теж зʼявляться діти.

"У нього добре серце, і я хочу, щоб у нього була хороша жінка, яка б не скористалася ним", — розповіла вона.

[ + – ] Британка зареєструвала онука в Tinder, щоб допомогти йому знайти дівчину Фото: East News Press Agency [ + – ] Британка зареєструвала онука в Tinder, щоб допомогти йому знайти дівчину Фото: East News Press Agency

Нагадаємо, пара британців, яка нещодавно пережила коронавірус, вирішила розіграти свій ВMW і будинок за 230 тис. Фунтів стерлінгів. З продажів лотерейних квитків вони планують накопичити необхідну суму грошей для того, щоб втілити свою давню мрію: переїхати жити до Іспанії і управляти готелем типу B&B ("ночівля із сніданком").