Заявку Стива Джобса о поиске работы в 1973 году выставили на онлайн-аукцион (документ)

Документ находится в хорошем состоянии: с небольшими складками, легкими пятнами и старой прозрачной лентой у верхнего края листа.

Площадка Charterfield выставила на онлайн-аукцион заявку о поиске работы, написанную от руки Стивом Джобсом в 1973 году, после того, как он бросил Рид-колледж (Reed College) в городе Портленд, штат Орегон, в котором проучился около шести месяцев.

Об этом сообщается на официальном сайте Charterfield.

Документ находится в хорошем состоянии: с небольшими складками, легкими пятнами и старой прозрачной лентой у верхнего края листа. К нему прилагаются сертификаты подлинности.

Отмечается, что ранее этот документ был продан на аукционе в 2018 году более чем за 175 тысяч долларов, но теперь по каким-то причинам вновь попал на аукцион.

Своей специальностью в документе Джобс называет "английскую литературу", но отмечает опыт работы с компьютерами и калькуляторами, а также подчёркивает свои инженерные и дизайнерские навыки в сфере электроники.

Спустя год после своего ухода из колледжа, в 1974-м году, Стив Джобс попал на работу в компанию Atari. Там он проработал до 1976 года, пока вместе со Стивом Возняком не основал компанию Apple.

Аукцион начнётся 24 февраля и продлится вплоть до 24 марта. Все, кто хочет поучаствовать в аукционе, могут зарегистрироваться на официальном сайте Charterfield.

Стив Джобс (Steven Paul "Steve" Jobs) – американский предприниматель, изобретатель и промышленный дизайнер, получивший широкое признание в качестве пионера эры информационных технологий. Один из основателей, председатель совета директоров и CEO корпорации Apple. Джобс руководил разработкой iMac, iTunes, iPod, iPhone и iPad, а также развитием Apple Store, iTunes Store, App Store и iBookstore. Успех этих продуктов и услуг, обеспечивший несколько лет стабильной финансовой прибыли, позволил Apple стать в 2011 году самой дорогой публичной компанией в мире.

Напомним, на онлайн-аукционе eBay за рекордные полтора миллиона долларов был продан оригинальный компьютер Apple, выпущенный в 1976 году. Он был разработан соучредителями компании Стивом Джобсом и Стивом Возняком.