Заявку Стіва Джобса про пошук роботи в 1973 році виставили на онлайн-аукціон (документ)

Документ знаходиться в хорошому стані: із невеликими складками, легкими плямами та старою прозорою стрічкою на верхньому краю аркуша.

Майданчик Charterfield виставила на онлайн-аукціон заявку про пошук роботи, написану від руки Стівом Джобсом у 1973 році, після того, як він кинув Рід-коледж (Reed College) у місті Портленд, штат Орегон, в якому провчився майже шість місяців.

Про це повідомляється на офіційному сайті Charterfield.

Документ знаходиться в хорошому стані: із невеликими складками, легкими плямами та старою прозорою стрічкою на верхньому краю аркуша. До нього додаються сертифікати автентичності.

Зазначається, що раніше цей документ був проданий на аукціоні в 2018 році більш ніж за 175 тисяч доларів, але тепер з якихось причин знову потрапив на аукціон.

Своєю спеціальністю в документі Джобс називає "англійську літературу", але зазначає досвід роботи з комп'ютерами та калькуляторами, а також підкреслює свої інженерні та дизайнерські навички в сфері електроніки.

Через рік після того, як він покинув коледж, у 1974-му році, Стів Джобс потрапив на роботу в компанію Atari. Там він пропрацював до 1976 року, поки разом зі Стівом Возняком не засновав компанію Apple.

Аукціон почнеться 24 лютого і триватиме аж до 24 березня. Усі, хто хоче взяти участь в аукціоні, можуть зареєструватися на офіційному сайті Charterfield.

Стів Джобс (Steven Paul "Steve" Jobs) — американський підприємець, винахідник і промисловий дизайнер, який отримав широке визнання як піонер ери інформаційних технологій. Один із засновників, голова ради директорів і CEO корпорації Apple. Джобс керував розробкою iMac, iTunes, iPod, iPhone та iPad, а також розвитком Apple Store, iTunes Store, App Store та iBookstore. Успіх цих продуктів і послуг, що забезпечив кілька років стабільного фінансового прибутку, дозволив Apple стати в 2011 році найдорожчою публічною компанією в світі.

Нагадаємо, на онлайн-аукціоні eBay за рекордні півтора мільйона доларів був проданий оригінальний комп'ютер Apple, випущений в 1976 році. Він був розроблений співзасновниками компанії Стівом Джобсом і Стівом Возняком.