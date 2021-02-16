"Медиа без выбора". Власти Польши пересмотрят введение налога для СМИ

Власти Польши хотели ввести налог на рекламу, а вырученные деньги якобы направят на борьбу с коронавирусом.

Правящая партия Польши заявила, что пересмотрит предложение о введении налога на рекламу в СМИ после критики со стороны медиа-компаний. Об этом сообщает Reuters.

Правительство заявляет, что налог необходим для сбора средств на здравоохранение и культуру, сильно пострадавших от пандемии коронавируса, а также для нацеливания на зарубежных интернет-гигантов, получающих доход от рекламы в стране.

Пресс-секретарь министерства финансов Петр Мюллер сообщил, что медиа-компании могут представлять свое мнение.

"После этих консультаций мы подготовим новый законопроект, в котором будут учтены их мысли", — сообщил Мюллер.

По его словам, компании заявили правительству, что они обеспокоены установлением справедливого порога налогообложения.

Половина собранных от налога средств должна была быть направлена в Национальный фонд здравоохранения, а 15% — в Национальный фонд охраны памятников. Остальные 35% отправятся в Фонд поддержки культуры и национального наследия в сфере СМИ, собираются создать после введения этого налога во втором полугодии 2021 года.

Польский веб-портал Onet сообщил, что из-за нового налога он будет платить дополнительно 10-20 миллионов злотых (2,7-5,4 миллиона долларов) в год.

Напомним, польские газеты, средства массовой информации и телеканалы в среду, 10 февраля, массово протестовали против планов властей обложить налогом рекламу. Акция заключается в том, что каналы и сайты на 24 часа закрыли доступ к своим страницам и эфирам, а на их месте пользователи видят черный экран с надписью "Здесь должна была быть твоя любимая программа".

Десятки СМИ, выступающие против новшества, написали открытое письмо польским властям. Они назвали налог "данью, которая налагается на польского зрителя, слушателя, читателя и пользователя интернета, на польскую культуру, спорт и СМИ".