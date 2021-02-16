"Медіа без вибору". Влада Польщі перегляне введення податку для ЗМІ

Влада Польщі хотіла ввести податок на рекламу, а вилучені гроші нібито направити на боротьбу з коронавірусом.

Правляча партія Польщі заявила, що перегляне пропозицію про введення податку на рекламу в ЗМІ після критики з боку медіа-компаній. Про це повідомляє Reuters.

Уряд заявляє, що податок необхідний для збору коштів на охорону здоров'я і культури, що сильно постраждали від пандемії коронавірусу, а також для націлювання на зарубіжних інтернет-гігантів, які отримують дохід від реклами в країні.

Прес-секретар міністерства фінансів Петро Мюллер повідомив, що медіа-компанії можуть представляти свою думку.

"Після цих консультацій ми підготуємо новий законопроект, у якому будуть враховані їхні думки", — повідомив Мюллер.

За його словами, компанії заявили уряду, що вони стурбовані встановленням справедливого порогу оподаткування.

Половина зібраних від податку коштів повинна була бути спрямована в Національний фонд охорони здоров'я, а 15% — у Національний фонд охорони пам'яток. Решта 35% відправляться до Фонду підтримки культури і національної спадщини у сфері ЗМІ, котру збираються створити після введення цього податку в другому півріччі 2021 року.

Польський веб-портал Onet повідомив, що через новий податок він буде платити додатково 10-20 мільйонів злотих (2,7-5,4 мільйонів доларів) на рік.

Нагадаємо: польські газети, засоби масової інформації і телеканали в середу, 10 лютого, масово протестували проти планів влади оподаткувати рекламу. Акція полягає в тому, що канали та сайти на 24 години закрили доступ до своїх сторінок і ефірів, а на їхньому місці користувачі бачать чорний екран з написом "Тут повинна була бути твоя улюблена програма".

Десятки ЗМІ, які виступають проти нововведення, написали відкритий лист польській владі. Вони назвали податок "даниною, яка накладається на польського глядача, слухача, читача і користувача інтернету, на польську культуру, спорт і ЗМІ".