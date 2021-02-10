В Польше СМИ протестуют против нового налога, который может их обанкротить (фото)

В стране собираются ввести налог на рекламу, а вырученные деньги якобы направят на борьбу с коронавирусом.

Польские газеты, средства массовой информации и телеканалы в среду, 10 февраля, массово протестуют против планов властей обложить налогом рекламу. Как сообщает BBC, представители СМИ считают, что нововведение может их обанкротить.

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Акция заключается в том, что каналы и сайты на 24 часа закрыли доступ к своим страницам и эфирам, а на их месте пользователи видят черный экран с надписью "Здесь должна была быть твоя любимая программа".

Фото: Соцсети

Представители провластной партии обвиняют журналистов – те якобы скрывают от аудитории информацию о том, что вырученные деньги пойдут, в том числе на борьбу с коронавирусом. В сопроводительных документах авторы проекта объясняют его необходимость "долгосрочными последствиями появления и распространения вируса SARS CoV-2 и его влиянием на здоровье". Помимо этого, они полагают, что "многие поляки утратили чувство общности и связи с традициями, а их доступ к культурным ценностям и памятникам общего наследия был ограничен".

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Половина собранных от налога средств будет направлена в Национальный фонд здравоохранения, а 15% — в Национальный фонд охраны памятников. Остальные 35% отправятся в Фонд поддержки культуры и национального наследия в сфере СМИ, собираются создать после введения этого налога во втором полугодии 2021 года.

Десятки СМИ, выступающие против новшества, написали открытое письмо польским властям. Они назвали налог "данью, которая налагается на польского зрителя, слушателя, читателя и пользователя интернета, на польскую культуру, спорт и СМИ".

"Роль СМИ состоит не в борьбе с последствиями пандемии — это роль власти. Наша роль — это тщательное информирование граждан", – говорится в письме.

Авторы письма отмечают, что введение налога может не только ослабить, но даже уничтожить ряд польских СМИ, когда коронавирус и так оказал пагубное воздействие на рекламный рынок в стране.

Напомним, 22 октября 2020 Конституционный суд Польши постановил, что аборт по причине тяжелых, неизлечимых или фатальных пороков развития плода противоречит Конституции. Из-за этого страну накрыла волна протестов. После массовых акций протестов суд отложил запрет.