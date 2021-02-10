У Польщі ЗМІ протестують проти нового податку, який може довести їх до банкрутства (фото)

В країні збираються ввести податок на рекламу, а вторговані гроші нібито направлять на боротьбу з коронавірусом.

Польські газети, засоби масової інформації і телеканали в середу, 10 лютого, масово протестують проти планів влади оподаткувати рекламу. Як повідомляє BBC, представники ЗМІ вважають, що нововведення може довести їх до банкрутства.

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Акція полягає у тому, що канали та сайти на 24 години закрили доступ до своїх сторінок та ефірів, а на їх місці користувачі бачать чорний екран з написом "Тут повинна була бути твоя улюблена програма".

Фото: Соцсети

Представники провладної партії звинувачують журналістів — ті нібито приховують від аудиторії інформацію про те, що вторговані гроші підуть, зокрема на боротьбу з коронавірусом. У супровідних документах автори проекту пояснюють його необхідність "довгостроковими наслідками появи і поширення вірусу SARS CoV-2 і його впливом на здоров'я". Крім цього, вони вважають, що "багато поляків втратили почуття спільності і зв'язку з традиціями, а їх доступ до культурних цінностей і пам'ятників спільної спадщини був обмежений".

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Половина зібраних від податку коштів направлять до Національного фонду охорони здоров'я, а 15% — в Національний фонд охорони пам'яток. Решта 35% відправляться до Фонду підтримки культури і національної спадщини у сфері ЗМІ, який збираються створити після введення цього податку в другому півріччі 2021 року.

Десятки ЗМІ, які виступають проти нововведення, написали відкритий лист польській владі. Вони назвали податок "даниною, яка накладається на польського глядача, слухача, читача і користувача інтернету, на польську культуру, спорт і ЗМІ".

"Роль ЗМІ полягає не у боротьбі з наслідками пандемії — це роль влади. Наша роль — це ретельне інформування громадян", — йдеться в листі.

Автори листа зазначають, що введення податку може не тільки послабити, але навіть знищити ряд польських ЗМІ, коли коронавірус і так надав згубний вплив на рекламний ринок в країні.

Нагадаємо, 22 жовтня 2020 Конституційний суд Польщі ухвалив, що аборт через важкі, невиліковні чи фатальні вади розвитку плоду суперечить Конституції. Через це країну накрила хвиля протестів. Після масових акцій протестів суд відклав заборону.