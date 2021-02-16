В Италии началось извержение вулкана Этна (фото, видео)

Источник подземных толчков находится на глубине около 2900 — 3000 метров.

В Италии зафиксировано извержение вулкана Этна. Об этом сообщает ANSA.

Извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы.

Повышение активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени.

Международный аэропорт Катании приостановил свою работу из-за чрезвычайной ситуации, связанной с лавовым пеплом.

[ + – ]

[ + – ]

Источник подземных толчков находится на глубине около 2900 — 3000 метров. Усиленный тремор сопровождается бурной дозвуковой активностью с сигналами большой амплитуды.

Столб дыма и пепла, испускаемый юго-восточным кратером, имеет высоту более километра и не позволяет гарантировать безопасность полетов.

[ + – ]

Этна — один из самых активных вулканов на планете. С 1950 года он извергался несколько десятков раз.

Напомним, редкое природное явление появилось в степи Казахстана. Так называемый "ледяной вулкан" появился в Алматинской области в Казахстане. Его возникновение ученые объясняют просто: артезианская вода фонтаном бьет из подземного источника, но замерзает в виде ледяного столба. А мельчайшие частицы воды, вылетающие из жерла, похожи на клубящийся пар.