В Італії почалося виверження вулкана Етна (фото, відео)

Джерело підземних поштовхів розташоване на глибині близько 2900 — 3000 метрів.

В Італії зафіксовано виверження вулкана Етна. Про це повідомляє ANSA.

Виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави.

Підвищення активності було зафіксовано Національним інститутом геофізики і вулканології о 16:10 за місцевим часом.

Міжнародний аеропорт Катанії призупинив свою роботу через надзвичайну ситуацію, пов'язану з лавовим попелом.

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Джерело підземних поштовхів розташоване на глибині близько 2900 — 3000 метрів. Посилений тремор супроводжується бурхливою дозвуковою активністю із сигналами великої амплітуди.

Стовп диму і попелу, що випускається південно-східним кратером, має висоту понад кілометр і не дозволяє гарантувати безпеку польотів.

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Етна — один з найактивніших вулканів на планеті. З 1950 року він вивергався кілька десятків разів.

Нагадаємо: рідкісне природне явище з'явилося в степах Казахстану. Так званий "крижаний вулкан" з'явився в Алматинській області в Казахстані. Його виникнення вчені пояснюють просто: артезіанська вода фонтаном б'є з підземного джерела, але замерзає у вигляді крижаного стовпа. А дрібні частки води, що вилітають з жерла, схожі на пар.