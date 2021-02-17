"Правило 39": ЕСПЧ требует от РФ немедленного освободить Алексея Навального (фото)

Директор ФБК Игорь Жданов утверждает, что Россия обязана выполнить требование ЕСПЧ, отметив, что "даже Турция их исполняет".

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) выступил с требованием к российским властям немедленно освободить из заключения оппозиционера Алексея Навального. Об этом 17 февраля 2021 года сообщила российскому "Интерфаксу" адвокат политика Ольга Михайлова.

"Европейский суд по правам человека применил правило 39 регламента суда, определив российскому правительству незамедлительно освободить Навального из следственного изолятора", — сообщила Михайлова.

По словам адвоката, такое решение ЕСПЧ принял впервые и власти РФ должны его исполнить. Из опубликованного судом текста решения, судьи пришли к такому решению после "рассмотрения обстоятельств и возможных угроз жизни заявителя". В тексте указано, что обеспечительные меры приняли "без ущерба для решения по существу настоящего дела".

Скан-копия текста решения ЕСПЧ по Навальному опубликован на официальном сайте политика.

[ + – ] ЕСПЧ требует от российских властей освободить Навального Фото: navalny.com [ + – ] ЕСПЧ требует от российских властей освободить Навального Фото: navalny.com

Иван Жданов, директор "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального, на своем канале в Telegram рассказал о том, что 39 правило Регламента ЕСЧП — это экстренный механизм, "когда Европейский суд считает, что до основного судебного разбирательства какой-либо стране нужно принять какие-то срочные меры которые касаются жизни и здоровья человека".

Жданов также отметил, что это правило применяют крайне редко и все страны его должны исполнять.

"Чаще всего это касается беженцев, которых страна пытается выслать, а на родине им грозит смертельная опасность. Или если человеку в камере СИЗО плохо, а мединскую помощь ему не оказывают. Так вот по Алексею Навальному Европейский суд применил это правило и указал немедленно его освободить", — написал Жданов.

Он убежден, что Россия не может не исполнить это решение, отметив, что даже Турция их исполняет.

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Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока (3,5 года) на реальный. Ведомство обвиняло оппозиционера в нарушении условий испытательного срока по делу "Ив Роше". Навальный с обвинениями не согласен и связывает преследование со своей политической деятельностью и расследованиями. С учетом времени, которое политик провел под домашним арестом, срок составит 2 года 8 месяцев.

В поддержку Навального и других политзаключенных по России проходят регулярные митинги.