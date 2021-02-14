Акция с фонариками "за Навального": к флэш-мобу присоединились десятки городов (фото, видео)

В Instagram по хештегу #любовьсильнеестраха более 7,9 тыс. публикаций.

14 февраля, в День святого Валентина, в России проходит акция "Любовь сильнее страха" в поддержку оппозиционера Алексея Навального и других арестованных российскими властями. Люди выходят во дворы их домов, зажигают фонарики и свечи.

Фотографиями участники акции делятся в соцсетях. Так, в Instargram по хештегу #любовьсильнеестраха уже более 7,9 тыс. публикаций.

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Снимками с акции делятся и пользователи Twitter. Там соответствующие публикации тоже можно найти по хештегу #любовьсильнеестраха.

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Фотографиями и видео участников акции "Любовь сильнее страха" публикуют и на официальной странице команды Навального в Telegram.

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В 15:00 по местному времени в центре Москвы проходила акция "Цепь солидарности и любви", посвященная супруге осужденного Алексея Навального, Юлии, и женщинам-политзаключенным.

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Издание ОВД-Инфо сообщило, что 14 февраля правоохранители задержали 12 человек: в Москве — мужчину за расклейку листовок об акции "Любовь сильнее страха", в Новосибирске — двух девушек за одиночные пикеты в поддержку Навального, в Казани — девятерых за "несогласованный митинг".

Напомним, правительство Приморского края случайно анонсировало акцию за Навального. Впрочем, публикацию быстро удалили.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока (3,5 года) на реальный. Ведомство обвиняло оппозиционера в нарушении условий испытательного срока. Навальный с обвинениями не согласен и связывает преследование со своей политической деятельностью и расследованиями. С учетом времени, которое политик провел под домашним арестом, срок составит 2 года 8 месяцев.