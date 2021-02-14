Акція з ліхтариками "за Навального": до флеш-мобу приєдналися десятки міст (фото, відео)

У Instagram за хештегом #любовьсильнеестраха більше 7,9 тис. Публікацій.

14 лютого, в День святого Валентина, в Росії проходить акція "Любов сильніша за страх" на підтримку опозиціонера Олексія Навального та інших заарештованих російською владою. Люди виходять на подвірʼя своїх будинків та запалюють ліхтарики зі свічками.

Фотографіями учасники акції діляться в соціальних мережах. Так, в Instargram за хештегом #любовьсильнеестраха вже більше 7,9 тис. публікацій.

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Знімками з акції діляться і користувачі Twitter. Там відповідні публікації теж можна знайти за хештегом #любовьсильнеестраха.

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Фотографіями і відео учасників акції "Любов сильніша за страх" публікують і на офіційній сторінці команди Навального в Telegram.

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О 15:00 за місцевим часом в центрі Москви проходила акція "Ланцюг солідарності і любові", присвячена дружині засудженого Олексія Навального, Юлії, і жінкам-політвʼязням.

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Видання ОВД-Інфо повідомило, що 14 лютого правоохоронці затримали 12 осіб: в Москві — чоловіка за розклеювання листівок про акцію "Любов сильніша за страх", в Новосибірську — двох дівчат за поодинокі пікети на підтримку Навального, в Казані — девʼятьох за "неузгоджений мітинг" .

Нагадаємо, уряд Приморського краю випадково анонсувало акцію за Навального. Втім, публікацію швидко видалили.

2 лютого Симонівський суд Москви задовольнив клопотання про заміну Навальному умовного терміну (3,5 року) на реальний. Опозиціонера звинуватили в порушенні умов випробувального терміну. Навальний зі звинуваченнями не згоден і повʼязує переслідування зі своєю політичною діяльністю і розслідуваннями. З урахуванням часу, який політик провів під домашнім арештом, термін складе 2 роки 8 місяців.