В России правительство Приморского края случайно анонсировало акцию за Навального (фото)

Акция "Любовь сильнее страха" — это ряд акций протестов, которые анонсировал штаб Навального в поддержку политика.

В Инстаграме был опубликован пост об акции сторонников Алексея Навального, который запланирован на сегодня, 14 февраля. Об этом сообщило издание "База".

В публикации был анонс и поздравления жителей Владивостока с днем Святого Валентина. Одним из праздничных событий указали акцию в поддержку российского политика Алексея Навального "Любовь сильнее страха".

"Также в рамках акции "Любовь сильнее страха", планируется запуск фонариков по семи точкам в краевой столице", — указано в сообщении.

Именно такой принцип и форма была в акции протеста в поддержку Навального. После того как авторы страницы заметили оплошность, они удалили пост.

Напомним, в России проходят акции протестов из-за посадки Алексея Навального. Так, 2 февраля в России задержали более 1400 человек из-за участия в протестах.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока (3,5 года) на реальный. Ведомство обвиняло оппозиционера в нарушении условий испытательного срока. Навальный с обвинениями не согласен и связывает преследование со своей политической деятельностью и расследованиями. С учетом времени, которое политик провел под домашним арестом, срок составит 2 года 8 месяцев.