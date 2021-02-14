В Росії уряд Приморського краю випадково анонсував акцію за Навального (фото)

Акція "Любов сильніша за страх" — це ряд акцій протестів, які анонсував штаб Навального на підтримку політика.

В Інстаграмі був опублікований допис про акцію прихильників Олексія Навального, який запланований на сьогодні, 14 лютого. Про це повідомило видання "База".

У публікації був анонс та вітання жителів Владивостока з Днем Святого Валентина. Однією зі святкових подій вказали акцію на підтримку російського політика Олексія Навального "Любов сильніша за страх".

"Також в рамках акції" Любов сильніша за страх ", планується запуск ліхтариків в семи точках в крайовій столиці", — зазначено в повідомленні.

Саме такий принцип і форма була в акції протесту на підтримку Навального. Після того як автори сторінки помітили помилку, вони видалили допис.

Нагадаємо, в Росії проходять акції протестів через посадку Олексія Навального. Так, 2 лютого в Росії затримали понад 1400 осіб через участь в протестах.

2 лютого Симонівський суд Москви задовольнив клопотання прокуратури про заміну Навальному умовного терміну (3,5 року) на реальний. Відомство звинувачувало опозиціонера в порушенні умов випробувального терміну. Навальний зі звинуваченнями не згоден і пов'язує переслідування зі своєю політичною діяльністю і розслідуваннями. З урахуванням часу, яке політик провів під домашнім арештом, термін, який він відсидить складе 2 роки 8 місяців.