Деревня в России полностью опустела после загадочной смерти

Родственники забили тревогу и обратились к правоохранителям с просьбой расследовать обстоятельства гибели мужчины.

Последнего жителя российской деревни Озерка в Исулькульском районе Омской области арестовали по подозрению в убийстве отца. Подробности сообщило "РИА Новости" со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным следствия, 13 февраля 80-летний житель деревни Озерка потребовал выпить у своего 54-летнего сына, который ответил отказом. Между мужчинами началась ссора и младший избил своего соперника молотком по голове, а затем завернул в одеяло и зарыл в огороде. Россиянин сообщил родственником, что отец умер, поэтому его пришлось похоронить.

Как отмечает пресс-служба Следственного комитета, обеспокоенные близкие не поверили подозреваемому и вызвали полицию. Во время осмотра придомового участка правоохранители нашли молоток и палку со следами крови, а тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу — она показала, что мужчина умер от сильного переохлаждения.

"Следует отметить, что фигурант уголовного дела проживал в деревне Озерка, в которой до этого времени проживало два человека, он и его отец", — подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщила пресс-служба ведомства, сын дал признательные показания. Сторона обвинения считает, что мужчина совершил убийство и попытался замести следы, а потому потребовала его ареста. 17 февраля Исилькульский городской суд отправил подозреваемого под стражу сроком на два месяца.

Ранее стало известно, что в Одессе задержали мужчину, который разгуливал по улице с отрубленной головой в руках, а вдобавок был обвешан человеческими внутренностями. В Нацполиции сообщили, что 20 января патрульные отправились по вызову и заметили подозрительного человека, вошедшего в подъезд дома. Вслед за ним полицейские зашли в его квартиру, где нашли тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Предварительно правоохранители установили, что мужчина убил своего отца и еще одного человека, после чего вспорол одну из жертв, а вторую лишил головы.

"Вышел из парадной, сел на лавочку и закурил", – рассказал один из свидетелей.