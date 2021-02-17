Село в Росії повністю спорожніло після загадкової смерті

Родичі забили тривогу і звернулися до правоохоронців з проханням розслідувати обставини загибелі чоловіка.

Останнього жителя російського села Озерка в Ісулькульському районі Омської області заарештували за підозрою у вбивстві батька. Подробиці повідомило "РІА Новини" з посиланням на регіональну прокуратуру.

За даними слідства, 13 лютого 80-річний житель села Озерка зажадав випити у свого 54-річного сина, який відмовив. Між чоловіками почалася сварка і молодший побив свого суперника молотком по голові, а потім загорнув у ковдру і зарив у городі. Росіянин повідомив родичам, що батько помер, тому його довелося поховати.

Як зазначає прес-служба Слідчого комітету, стурбовані близькі не повірили підозрюваному і викликали поліцію. Під час огляду присадибної ділянки правоохоронці знайшли молоток і палицю зі слідами крові, а тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу — вона показала, що чоловік помер від сильного переохолодження.

"Варто зазначити, що фігурант кримінальної справи проживав у селі Озерка, де до цього часу проживало двоє людей: він і його батько", — підкреслили в прокуратурі.

Як повідомила прес-служба відомства, син дав свідчення. Сторона звинувачення вважає, що чоловік скоїв вбивство і спробував замести сліди, а тому зажадала його арешту. 17 лютого Ісулькульський міський суд відправив підозрюваного під варту терміном на два місяці.

Раніше стало відомо, що в Одесі затримали чоловіка, який розгулював по вулиці з відрубаною головою в руках, а до того ж був обвішаний людськими нутрощами. У Нацполіції повідомили, що 20 січня патрульні вирушили за викликом і помітили підозрілого чоловіка, що ввійшов у під'їзд будинку. Слідом за ним поліцейські зайшли в його квартиру, де знайшли тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті. Попередньо правоохоронці встановили, що чоловік убив свого батька і ще одну людину, після чого розпоров одну з жертв, а другу позбавив голови.

"Вийшов з парадної, сів на лавочку і закурив", — розповів один зі свідків.