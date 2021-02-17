НАТО отправила украинским пограничникам помощь из-за эпидемии COVID-19

Североатлантический Альянс ответил на просьбу Украины и уже начал первые поставки грузов.

НАТО выделила Украине средства для дезинфекции поверхностей из своих запасов в Латвии. Об этом пресс-служба Альянса сообщила на официальном сайте.

Украина начала получать средства для борьбы с коронавирусом, всего НАТО передаст более девяти тысяч литров дезинфекторов. Вещества решили выдавать Государственной пограничной службе Украины, а также отрядам пограничников на всех украинских пунктах пропуска.

"Поставка координировалась евроатлантическим координационным центром НАТО по реагированию на стихийные бедствия (EADRCC) и Латвийской Республикой в ​​ответ на запрос Украины о международной помощи в связи с COVID-19", — отметила пресс-служба.

В сообщении сказано, что дезинфицирующие средства производятся латвийской компанией. Организацию и транспортировку груза в Украину тоже профинансировала Латвия в качестве вклада в Целевой фонд НАТО по борьбе с пандемией.

После доставки дезинфекторов, НАТО в скором времени планирует отправить в Украину новую партию помощи. Альянс поставит жизненно важное медицинское оборудование: мобильные рентгеновские установки, костюмы биологической защиты, камеры отрицательного давления, портативные генераторы кислорода.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль назвал ключевой момент для вступления Украины в НАТО. По словам чиновника, украине нужно уже сейчас переводить армию на западные стандарты и показать партнерам, что украинские военные способны отстоять суверенитет и неприкосновенность территории своей страны. При этом открытый конфликт на Донбассе вызывает большие вопросы у членов Североатлантического Альянса.

Денис Шмыгаль добавил, что сейчас в восточном блоке есть три государства, которые ближе всего к вступлению в План действий по членству в НАТО — это Украина, Молдова и Грузия. Последняя особенно продвинулась и продолжает работать в этом направлении. Премьер подчеркнул: украинцам нужно ускорить подготовку, чтобы войти в ПДЧ вместе с грузинскими партнерами. Для этого в 2021 году Украина собирается организовать несколько военных учений совместно с представителями НАТО и продемонстрировать растущий уровень подготовки.