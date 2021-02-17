НАТО відправила українським прикордонникам допомогу через епідемію COVID-19

Північноатлантичний Альянс відповів на прохання України і вже почав перші постачання вантажів.

НАТО виділила Україні кошти для дезінфекції поверхонь зі своїх запасів у Латвії. Про це прес-служба Альянсу повідомила на офіційному сайті.

Україна почала отримувати кошти для боротьби з коронавірусом, усього НАТО передасть понад дев'ять тисяч літрів дезінфекторів. Кошти вирішили видавати Державній прикордонній службі України, а також загонам прикордонників на всіх українських пунктах пропуску.

"Постачання координувалося євроатлантичним координаційним центром НАТО з реагування на стихійні лиха (EADRCC) і Латвійською Республікою у відповідь на запит України про міжнародну допомогу у зв'язку з COVID-19", — зазначила прес-служба.

У повідомленні сказано, що дезінфікувальні засоби виробляються латвійською компанією. Організацію і транспортування вантажу в Україну теж профінансувала Латвія в ролі внеску в Цільовий фонд НАТО з боротьби з пандемією.

Після доставлення дезінфекторів, НАТО незабаром планує відправити в Україну нову партію допомоги. Альянс поставить життєво важливе медичне обладнання: мобільні рентгенівські установки, костюми біологічного захисту, камери негативного тиску, портативні генератори кисню.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав ключовим моментом для вступу України в НАТО. За словами чиновника, Україні потрібно вже зараз переводити армію на західні стандарти і показати партнерам, що українські військові здатні відстояти суверенітет і недоторканність території своєї країни. При цьому відкритий конфлікт на Донбасі викликає великі питання в членів Північноатлантичного Альянсу.

Денис Шмигаль додав, що наразі в східному блоці є три держави, які ближче всього до вступу в План дій щодо членства в НАТО — це Україна, Молдова і Грузія. Остання особливо просунулася і продовжує працювати в цьому напрямку. Прем'єр підкреслив: українцям потрібно прискорити підготовку, щоб увійти в ПДЧ разом з грузинськими партнерами. Для цього у 2021 році Україна має намір організувати кілька військових навчань спільно з представниками НАТО і продемонструвати зростаючий рівень підготовки.