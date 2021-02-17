Грузию, Ливию, Грецию и Египет завалило снегом (фото, видео)

В Северной Африке в это время, как правило, от +20°С днем до +10-ти градусов ночью, однако в этом году температура местами опускается до нуля.

Обильный снегопад в Грузии, начавшийся в среду, 17 февраля, стал причиной повреждения линий электропередачи в крае Мцхета-Мтианети, сообщила журналистам издания "Regnum" местная администрация.

Сообщается, что снег в регионе начал идти с самого утра, причем в таком количестве, что уже вызвал серию аварий, нарушив подача электроэнергии в десятки сел указанного региона. В Тбилиси из-за снегопада возникли длинные заторы на дорогах, а на трассе "Мцхета – Степанцминда – Ларс" из-за снежных завалов перекрыты сразу два участка.

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Как передает ТСН, одновременно с этим впервые за много лет снегом завалило африканское государство Ливию: "Местные говорят, что для этого региона – это настоящая метель. Ведь последний раз здесь снег был 15 лет назад".

Как отмечается в материале, столбики ливийских термометров опустились ниже нуля, а непогоде "обрадовались все, а тем более дети, которые впервые в своей жизни смогли слепить снеговика и поиграть в снежки".

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Больше всего осадков в горном регионе Ливии Джабаль-Ахдар на востоке страны, также снежные осадки наблюдались в ряде других городов, включая Эль-Байда. Метеорологи прогнозируют, что снег в регионе продержится еще два дня, и неизвестно когда выпадет в следующий раз. Местные жители постят у себя в соцсетях непривычные для этой местности заснеженные пейзажи, и "настоящую зиму".

Кроме того, как передает информагентство "РИА", снег увидели и граждане Египта. В частности информация о снегопаде прибывает из города Сиди-Баррани, расположенного неподалеку от ливийской границы, а также в городе Александрия, где несколько дней до этого шел сильный ливень. Также снег заметили жители Синайского полуострова, в районе монастыря Сейнт-Катрин.

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Отметим, что февраль в Египте считается самым холодным месяцем в году. В это время в регионе начинается сезон ветров, а температура колеблется от +23°С днем до +11°С ночью. При этом, к примеру в Каире после ливня во вторник и усиления ветра в среду, температура опустилась до 8-ми градусов тепла. В частности сила ветра в Каире достигает 75 километров в час, а на побережье Средиземного моря – почти 85 м/ч.

В последний раз в Египте обильные снегопады (впервые за 112 лет) прошли еще в 2013-ом году, накрыв даже египетские пирамиды.

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Кроме того, необычная погода установилась в Греции. Там во вторник температура воздуха опустилась до 20-ти градусов мороза, что привело к перебоям в работе транспорта по всей стране. Огромное количество снега, по данным метеорологов, выпало под воздействием циклона Медея, из-за чего пришлось частично прервать вакцинацию населения против коронавируса в Афинах.