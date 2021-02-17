Грузію, Лівію, Грецію та Єгипет завалило снігом (фото, відео)

У Північній Африці в цей час, як правило, від + 20 ° С вдень до + 10-ти градусів вночі, проте в цьому році температура місцями опускається до нуля.

Рясний снігопад у Грузії, що почався в середу, 17 лютого, став причиною пошкодження ліній електропередачі в районі Мцхета-Мтіанеті, повідомила журналістам видання "Regnum" місцева адміністрація.

Повідомляється, що сніг у регіоні почав падати із самого ранку, причому в такій кількості, що вже викликав серію аварій, порушивши подачу електроенергії в десятки сіл вказаного регіону. У Тбілісі через снігопад виникли довгі затори на дорогах, а на трасі "Мцхета — Степанцмінда — Ларс" через снігові завали перекриті відразу дві ділянки.

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Як передає ТСН, одночасно з цим вперше за багато років снігом завалило африканську державу Лівію: "Місцеві кажуть, що для цього регіону — це справжня хуртовина. Адже останній раз тут сніг був 15 років тому".

Як зазначається в матеріалі, стовпчики лівійських термометрів опустилися нижче нуля, а негоді "зраділи всі, а тим більше діти, які вперше у своєму житті змогли зліпити сніговика і пограти в сніжки".

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Найбільше опадів у гірському регіоні Лівії Джабаль-Ахдар на сході країни, також снігові опади спостерігалися в ряді інших міст, включаючи Ель-Байду. Метеорологи прогнозують, що сніг у регіоні протримається ще два дні, і невідомо, коли випаде наступного разу. Місцеві жителі постять у себе в соцмережах незвичні для цієї місцевості засніжені пейзажі і "справжню зиму".

Крім того, як передає інформагентство "РИА", сніг побачили і громадяни Єгипту. Зокрема інформація про снігопад прибуває з міста Сіді-Баррані, розташованого неподалік від лівійського кордону, а також з міста Олександрія, де кілька днів до цього йшла сильна злива. Також сніг помітили жителі Синайського півострова, у районі монастиря Сейнт-Катрін.

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Зазначимо, що лютий у Єгипті вважається найхолоднішим місяцем у році. У цей час у регіоні починається сезон вітрів, а температура коливається від + 23 ° С вдень до + 11 ° С вночі. При цьому, наприклад у Каїрі після зливи у вівторок і посилення вітру в середу, температура опустилася до 8-ми градусів тепла. Зокрема сила вітру в Каїрі досягає 75 кілометрів на годину, а на узбережжі Середземного моря — майже 85 м/г.

Востаннє в Єгипті рясні снігопади (вперше за 112 років) пройшли ще у 2013-му році, накривши навіть єгипетські піраміди.

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Крім того, незвичайна погода спостерігається в Греції. Там у вівторок температура повітря опустилася до 20-ти градусів морозу, що призвело до перебоїв у роботі транспорту по всій країні. Величезна кількість снігу, за даними метеорологів, випала під впливом циклону Медея, через що довелося частково перервати вакцинацію населення проти коронавірусу в Афінах.