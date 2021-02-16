В Афинах прервали вакцинацию из-за снегопада: нет света, не ходит транспорт (фото)
Всех жителей региона, которые были записаны на прививку 16 февраля, уведомили о переносе даты введения вакцины.
Власти греческой провинции Аттика вынуждены были прервать из-за снегопада вакцинацию жителей от коронавируса.
Об этом пишет газета Кathimerini со ссылкой на объявление Минздрава страны.
Отмечается, что из-за обильного снегопада в провинции была частично парализована работа транспорта, в том числе общественного, приостановлены авиаперелеты, а также был ограничен проезд тяжелых грузовиков по трассам.
Кроме того, из-за обрывов ЛЭП часть домохозяйств осталась без света.
Всех жителей региона, которые были записаны на прививку во вторник, 16 февраля, уведомили о переносе даты введения вакцины. Людей попросили не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, в Афинах и ряде других регионов Греции действует локдаун и комендантский час из-за коронавируса.
Стоит отметить, что в Греции снег зимой может выпадать в горах и на севере страны, но для Афин – это редкое явление, поэтому такая непогода порадовала жителей региона. В частности, некоторые греки достали лыжи, чтобы показаться по заснеженным склонам.
А вот в штате Орегон (США) врачи вакцинировали посреди трассы водителей, которые случайно застряли во время снежной бури.
Ранее президент Греции Катерина Сакелларопулу пообещала украинской стороне способствовать скорейшему получению вакцины от коронавируса.