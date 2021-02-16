В Афінах перервали вакцинацію через снігопад: немає світла, не ходить транспорт (фото)

Усіх жителів регіону, які були записані на щеплення 16 лютого, повідомили про перенесення дати введення вакцини.

Влада грецької провінції Аттика змушена була перервати через снігопад вакцинацію жителів від коронавірусу.

Про це пише газета Кathimerini з посиланням на оголошення МОЗ країни.

Зазначається, що через сильний снігопад у провінції була частково паралізована робота транспорту, у тому числі громадського, припинені авіаперельоти, а також був обмежений проїзд вантажівок по трасах.

Крім того, через обриви ЛЕП частина домогосподарств залишилася без світла.

Усіх жителів регіону, які були записані на щеплення у вівторок, 16 лютого, повідомили про перенесення дати введення вакцини. Людей попросили не виходити на вулицю без необхідності. Крім того, в Афінах і ряді інших регіонів Греції діє локдаун і комендантська годину через коронавірус.

Варто зазначити, що в Греції сніг взимку може випадати в горах і на півночі країни, але для Афін — це рідкісне явище, тому така негода порадувала жителів регіону. Зокрема, деякі греки дістали лижі, щоб кататися по засніжених схилах.

А ось у штаті Орегон (США) лікарі вакцинували посеред траси водіїв, які випадково застрягли під час сніжної бурі.

Раніше президент Греції Катерина Сакелларопулу пообіцяла українській стороні сприяти якнайшвидшому отриманню вакцини від коронавірусу.